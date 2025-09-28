Drugi dzień z rzędu zaobserwowano drony latające nad duńskimi obiektami wojskowymi – poinformowały w niedzielę (28 września) siły zbrojne Danii, cytowane przez agencję AFP.

Siły zbrojne potwierdzają, że drony zarejestrowano nad kilkoma obiektami wojskowymi tej nocy

– ogłosiła w niedzielę (28 września) armia, nie podając jednak więcej szczegółów. Duńskie media dodały, że w nocy żadne z krajowych lotnisk nie zostało zamknięte.

Wcześniej drony pojawiające się na duńskim i norweskim niebie doprowadziły do tymczasowego zamknięcia kilku lotnisk. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen oraz szefowa rządu Mette Frederiksen określili incydenty atakiem hybrydowym.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Duńska policja potwierdziła wcześniej, że w piątek wieczorem zaobserwowano „jednego lub dwa drony” w pobliżu i nad bazą wojskową Karup, największą w kraju, w której stacjonują wszystkie śmigłowce sił zbrojnych, system nadzoru przestrzeni powietrznej, szkoła lotnicza i oddziały wsparcia.

Zakazano wszystkich cywilnych lotów dronami przed szczytem UE

Zakaz będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku.

W związku z niedawnymi incydentami z dronami, minister transportu Thomas Danielsen, w porozumieniu z ministrem obrony i ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o skorzystaniu z opcji przewidzianej w ustawie o lotnictwie, aby zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych lotów dronów w tym tygodniu

– napisano w oświadczeniu resortu transportu.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców UE. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie

– wyjaśnił minister Danielsen, cytowany na stronie swojego resortu.

Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Zakaz nie obejmuje lotów dronów wojskowych, lotnictwa państwowego wykorzystującego drony, w tym operacji dronów policyjnych i w sytuacjach kryzysowych, a także operacji dronów w sytuacjach kryzysowych na obszarach miejskich i regionalnych oraz w służbie zdrowia.