Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Termin złożenia dokumentów upływa 31 października. Zakończenie postępowania planowane jest do 30 listopada 2025 r. – poinformowano w poniedziałek na stronie MKiDN.

Wśród wymagań, które muszą spełnić kandydaci, są m.in.: minimum 5-letni staż pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych lub podmiotach działających w obszarze kultury lub w charakterze nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego; minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych działających w obszarze kultury; wykształcenie wyższe magisterskie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w obszarze działalności instytucji, poświadczona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata.

Jak poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), rozporządzeniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamek piastowski z zespołem dworsko-parkowym w Międzyrzeczu został uznany za pomnik historii. Rozporządzenie z 13 listopada weszło w życie 19 listopada 2024 r.

Zamek piastowski w Międzyrzeczu jest przykładem dobrze zachowanego zespołu przestrzennego średniowiecznej twierdzy, która stanowiła część systemu obronnego dawnej Rzeczypospolitej.

Ze względu na przygraniczne położenie Międzyrzecza, jednego z najdalej na zachód wysuniętych grodów piastowskich, wzniesiony tu w XIV w. murowany zamek był w kolejnych stuleciach miejscem licznych walk o utrzymanie zachodnich granic kraju. Teren zamku i jego podgrodzia był siedzibą regionalnej władzy administracyjnej – kasztelanii, a także starostwa niegrodowego.

Funkcję starostów międzyrzeckich piastowały postaci ważne dla historii Polski, w tym hetmani wielcy koronni Jan Zamoyski, Stanisław Żółkiewski oraz Stanisław Jabłonowski” – podał instytut w informacji prasowej.

Zespół składa się z zamku usytuowanego na wyspie grodowej u ujścia rzeki Paklicy do rzeki Obry oraz nowożytnego założenia dworu starostów międzyrzeckich z parkiem na dawnym podgrodziu. Zamek wzniesiono w okresie czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, na miejscu wcześniejszego warownego grodu słowiańskiego datowanego na IX/X wiek.

Po zakończeniu II wojny światowej i powrocie miejscowości w granice Polski zespół w Międzyrzeczu stał się siedzibą założonego przez Alfa Kowalskiego muzeum, dokumentującego historię i kulturę polską na obszarze ziemi międzyrzeckiej. Zgromadzono w nim m.in. najbogatszą w Polsce kolekcję portretów trumiennych.

Dzięki prężnej działalności muzeum, pod którego opieką znalazł się teren zamku wraz z otoczeniem, zabytek pełnił w XX w. ważną rolę w odbudowywaniu tożsamości polskiej na tzw. ziemiach odzyskanych

– poinformował NID.

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP MKiDN >>www.gov.pl/<<.