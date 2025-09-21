Na zamku w Międzyrzeczu powstanie niewielka kaplica. Ma nawiązywać do decyzji Bolesława Krzywoustego, który wybudował w Międzyrzeczu bazylikę, gdzie przechowywane były relikwie pięciu pierwszych męczenników Polski.
– Mamy zgodę stosownych władz kościelnych – mówi Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.
Andrzej Kirmiel zwraca uwagę, że na przełomie X i XI wieku to Międzyrzecz był centralnym punktem obszaru obejmującego dzisiejsze województwo lubuskie. To tu bywali książęta, królowie, a nawet cesarze, to miejsce odwiedzali przyszli święci.
