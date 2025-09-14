Od trzech lat dawna synagoga w Międzyrzeczu jest integralną częścią Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Ma tu powstać jedyne na zachodzie Polski muzeum judaistyczne, które skupi swoją narrację na dziejach Żydów na dawnym pograniczu polsko-brandenburskim. Teraz odbywają się w obiekcie wystawy czasowe, koncerty i konferencje naukowe.

– Docelowo oprócz funkcji muzealnych miejsce to zostanie przekształcone na centrum spotkań międzykulturowych wzorowanych na tym jakim jest Fundacja Pomost funkcjonująca w Sejnach – tłumaczy Andrzej Kirmiel, dyrektor muzeum w Międzyrzeczu.

Oczywiście trwają prace nad zapewnieniem finansowania działalności placówki. Od kiedy jednak zamek piastowski z zespołem dworsko-parkowym w Międzyrzeczu został uznany za pomnik historii to szanse wsparcia pomysłu przez ministerstwo kultury są zdecydowanie większe.