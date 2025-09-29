Jarosław Kaczyński w Zielonej Górze. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się dziś z sympatykami w auli uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej. Lider największej partii opozycyjnej przekonywał, że Polska stoi przed strategiczną decyzją i do wyboru ma tylko dwie opcje.
– Jedną możemy nazwać niemiecką, a drugą amerykańską – wyjaśniał prezes PiS:
Kaczyński stwierdził, że polskie Ziemie Zachodnie, a więc także woj. lubuskie, ulegają ponownej germanizacji. Nawiązywał do faktu, że PiS nie cieszy się w tych stronach szczególnie wysokim poparciem i nawoływał do sprzeciwienia się „lewackiemu” kierunkowi, w jakim jego zdaniem zmierza Europa:
Prezes PiS przyjechał do Zielonej Góry w ramach trasy pod hasłem „Wygrała Polska”. Odnosi się ono do zwycięstwa Karola Nawrockiego w ostatnich wyborach prezydenckich.
