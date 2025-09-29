Warsztaty edukacyjne, degustacja potraw, trzy konkursy – na największą liczbę zebranych grzybów, najładniejszy ubiór i najlepszą potrawę, koncert muzyczny i biesiada to w ramach 3. Ludowego Grzybobrania, jakie w miniony weekend odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Janówka” nad Jeziorem Sławskim. W zabawie, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ZMW „Janówka”, wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wschowskiego oraz przedstawiciele instytucji wojewódzkich, samorządów i przedsiębiorców. Relacja Marka Turowskiego.

Marek Turowski rozmawiał z członkami Kół Gospodyń Wiejskich – „Kandlewianki”, „Łupiczanki”, „Baryczanki” i „Pasja” oraz Waldemarem Starostą, wschowskim starostą.