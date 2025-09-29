W ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubska zakończyły się prace przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Oprócz wymiany sieci podziemnej wykonano także nową drogę i chodniki.

Inwestycja jest częścią większego zadania obejmującą ulice w ścisłym sercu miasta. – Prace na tej arterii to odcinek od skrzyżowania ze światłami do budynku księgarni. Wydzielono także specjalny szpaler pod nasadzenia. Za chwilę pojawią się tu drzewa i krzewy – mówi sekretarz urzędu Iwona Poszwa:

– Otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonane tych prac – zaznacza sekretarz ratusza:

Dodajmy, że podobne prace obejmują ulice Reja, Kopernika i plac Wolności.