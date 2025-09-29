Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne to więcej niż tylko lekcje śpiewu. To wydarzenie, które co roku łączy serca i głosy setek muzyków z całej Polski i z zagranicy. Dziewiąta edycja projektu skupiła 250 uczestników co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i pragnieniu wspólnego tworzenia muzyki.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Twoje Talenty i Uniwersytet Zielonogórski a głównym koordynatorem wydarzenia była Natalia Makuch. Pod okiem wybitnych specjalistów, kompozytorów i muzyków takich jak Hubert Kowalski, Jakub Tomalak i Mateusz Makuch uczestnicy zgłębiali tajniki śpiewu, rozumienia tekstów pieśni chrześcijańskich i duchowego wyrazu. Buł to czas intensywnej nauki, ale również budowania nowych przyjaźni i poczucia wspólnoty. To takie „śpiewanie jednym głosem”. Kulminacyjnym punktem warsztatów był koncert finałowy z udziałem zielonogórskich filharmoników oraz zaprzyjaźnionych muzyków.