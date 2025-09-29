Spotykają się co sobotę przy pałacowej fosie. W ten weekend pobiegli wspólnie po raz 107. Parkrun Pałac Książęcy Żagań ma już 2 lata. Z tej okazji nie było ulgi i uczestnicy ponownie przebiegli pięciokilometrową trasę.

Ogólnopolska impreza biegowa organizowana jest już w ponad 100 lokalizacjach na terenie całego kraju. Od 24 miesięcy w tej aktywnej rodzinie jest także Żagań. Najstarszy biegacz ma 76 lat, a najmłodszy to kilkulatek, bo i tacy towarzyszą rodzicom przy szczególnych okazjach. Jak mówią uczestnicy sobotniej imprezy biegowej jest to doskonały sposób na dobre samopoczucie. – Jak uwalniamy endorfiny, to czuje się wspaniały stan. Poza tym jest to czas spotkań i integracji z innymi. Tutaj można pobiec, ale też wziąć kijki i pospacerować pięknymi parkowymi ścieżkami – mówią żagańscy parkrunowcy:

Dodajmy, że na koniec, już po biegu na wszystkich czkał wielki urodzinowy tort.