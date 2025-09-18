W powiecie żagańskim ruszyła kolejna inwestycja związana z usuwaniem skutków po zeszłorocznej powodzi. W Gorzupi Dolnej ruszyła odbudowa drogi powiatowej prowadzącej do mostu w miejscowości. Koszt zadana to prawie 2 miliony złotych.

Inwestycja obejmuje remont odcinka nawierzchni oraz wykonanie izbic mostu. – To ważne i zarazem konieczne prace. Wykonawca już działa, a tym samym wkrótce skończy się uciążliwy dojazd mieszkańców do posesji – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Przez powódź zniszczone zostały także izbice. Niebawem zamontowane zostaną nowe, które będą chronić konstrukcję – zaznacza Mariusz Krugły:

Prace w Gorzupi Dolnej mają potrwać do końca listopada.