Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

Spotkanie z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem – audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 29.09.2025 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Na antenie Radia Zachód kontynuujemy cykl pod nazwą BRUNATNE ZIARNO NIENAWIŚCI.

W audycjach ostrzegamy przed próbami demontażu systemu demokratycznego, mówimy o kiełkującym faszyzmie, nienawiści wobec innych, znieczulicy i obojętności. A także o poszukiwaniu sposobów wyjścia z tego impasu.

Historia się wprawdzie nie powtarza, ale udziela lekcji.

Tym razem zapraszamy na spotkanie z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem – historykiem i politologiem – znawcą dziejów niemieckiego narodowego socjalizmu.

Nasz gość pracował jako profesor na Uniwersytecie w Moguncji, kierował Stacją Naukową PAN w Berlinie oraz Instytutem Studiów politycznych PAN, wykładał w Collegium Civitas. Jego naukowe zainteresowania: stosunki polsko-niemieckie w XX w., historia Niemiec, propaganda i indoktrynacja, systemy totalitarne, film jako źródło do badania dziejów najnowszych, związki kultury z polityką.

Tłumaczył m.in. wspomnienia Hansa von Herwartha, Simona Wiesentahla, Herberta Hupki, dzienniki Josepha Goebbelsa oraz „Mein Kampf” Adolfa Hitlera (wydanie krytyczne). Dlaczego Niemcy, naród „poetów i myślicieli” stał się na dwanaście lat ojczyzną „sędziów i katów”?

Jak rodziła się brunatna nienawiść, jakie były jej skutki? Kto przed tym ostrzegał i dlaczego nie udało się temu zapobiec?

Te i inne pytania Konrad Stanglewicz zadał w rozmowie z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem.

Zapraszamy do Studia Reporterów Kukułcza 1.