Siatkarze BS Żagań WKS Sobieski w inaugurującym sezon II ligi spotkaniu pokonali we własnej hali Bugaj Volley Radomsko 3:0.

Doświadczona ekipa żagańska z kilkoma nowymi graczami jak: Krzysztof Antosik, Krzysztof Moskwa, Kamil Stefaniszyn, Tomasz Pizuński, Marcin Wanat, Marcin Brzeziński czy Aleks Kłysz od początku spotkania dyktowała warunki. W pierwszym secie gospodarze wygrali do 19, a w drugim roznieśli rywali do 12. W trzeciej partii szkoleniowiec żaganian Artur Wróblewski mocno rotował składem i zespół z Radomska do stanu 18:16 dotrzymywał kroku siatkarzom Sobieskiego. Końcówka seta znów należała do Sobieskiego, który wygrał do 18.

Siatkarze Sobieskiego pomimo wygranej mieli sporo zastrzeżeń do swojej postawy:

Szkoleniowiec beniaminka II ligi przyznał, że jego zespół miał niewiele atutów w konfrontacji z Sobieskim: