Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki II ligi siatkarze Olimpii Sulęcin. Grający przed własną publicznością sulęcinianie pokonali Tarnovię Volleyball Tarnowo Podgórne 3:1 (25:21, 25:17, 21:25, 25:21)

Przed rozgrywkami obie drużyny zmierzyły się w turnieju w Poznaniu. Tam lepsi byli zawodnicy Tarnovii, którzy wygrali 3:2. Wiadomo jednak było, że mecz o ligowe punkty będzie miał inny przebieg. I tak też było. Już pierwsze dwa sety pokazały, że w nowo zbudowanym zespole Olimpii drzemie duży potencjał. Potwierdził to także pewnie wygrany set czwarty. Było to widać także w trzeciej partii, którą wygrali goście, ale zmiennicy zawodników z podstawowej „szóstki” Olimpii nie tylko nie tracili zbyt wielu punktów na rzecz rywali, ale nawet mocno niwelowali straty z początkowej i środkowej fazy seta.

Przedstawiciele Tarnovii zapewniali, że z czasem będą grać coraz lepiej.

Oto co po meczu powiedzieli reprezentanci Olimpii: