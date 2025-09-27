Warsztaty edukacyjne, degustacja potraw, trzy konkurencje, koncert muzyczny i biesiada to w ramach 3. Ludowego Grzybobrania, jakie dziś odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Janówka” nad Jeziorem Sławskim. W zabawie, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ZMW „Janówka”, wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wschowskiego. – Nie chodzi o nagrody, ale przede wszystkim o dobrą zabawę – mówi Natalia Kowalczykowska – Ragan z KGW „Kandlewianki”, które zebrało dużą liczbę grzybów.

– Nasze potrawy wykonałyśmy na bazie zebranych grzybów – mówi Teresa Poślednia z KGW „Łupiczanki”.

Henryka Zaremba z KGW „Pasja” w Radzyniu, współorganizator wydarzenia twierdzi, że tego typu spotkania integrują ludzi.

Na zakończenie spotkania odbyła się „Biesiada pod Grzybkiem”.