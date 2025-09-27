Stowarzyszenie „Kreatywni” przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Nadleśnictwa Żagań zorganizowali akcję sprzątania lasu. Projekt pod hasłem „Czysty las nasza wspólna sprawa” przyciągnął wielu wolontariuszy.

W spotkaniu wzięli udział dorośli, młodzież i dzieci. – Cieszy nas obecność całych rodzin w ten dzień. Chcemy pokazać jak ważny jest dla człowieka las. Dbajmy więc o jego czystość. Zaczynamy od rozmów, kawy czy herbaty, bo chodzi tu też o integrację. Zabezpieczyliśmy także worki, rękawiczki i chwytaki na śmieci – mówi organizatorka eventu Joanna Wantuch-Maciejak:

Sami uczestnicy akcji podkreślają, że takich inicjatyw nigdy za wiele. – To my jesteśmy gośćmi w lesie i powinniśmy o tym pamiętać. Aż żal patrzeć jak jest on zaśmiecany – zaznaczają wolontariusze:

– Dajemy przykład najmłodszym i uwrażliwiamy je na dbałość o naturę – mówi Honorata Matusiak-Dzimńska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:

Po zakończonym sprzątaniu lasu na wszystkich czekały kiełbaski i ognisko.