Zapewnienia o solidarności państw Sojuszu Półnoatlantyckiego padły podczas uroczystego otwarcia obrad Komitetu Wojskowego NATO w Rydze.

Przewodniczący Komitetu, admirał Giuseppe Cavo Dragone, skrytykował działania Rosji, która – jak zaznaczył – w ostatnich tygodniach dwukrotnie doprowadziła do zwołania Rady Północnoatlantyckiej na mocy Artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Ta chwila powinna głęboko do nas dziś przemówić. Rada Północnoatlantycka zebrała się dwukrotnie w ciągu dwóch tygodni na mocy artykułu czwartego. Wielu sojuszników, w tym Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska i Rumunia, doświadczyło naruszeń przestrzeni powietrznej przez Rosję. Działania te są eskalujące, lekkomyślne i zagrażają ludzkiemu życiu, a Rosja ponosi za nie pełną odpowiedzialność

– powiedział Dragone.

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics podkreślił, że priorytetem jest dziś obrona powietrzna. Jak zaznaczył, Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla całego regionu:

Z naszej perspektywy zagrożenie jest oczywiste: Rosja stanowi długofalowe wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a terroryzm pozostaje trwałym zagrożeniem. Europa i NATO są poddawane presji na wielu frontach, dlatego naszym obowiązkiem jest przygotowanie sił zbrojnych do reagowania na obecne i przyszłe wyzwania – we wszystkich domenach, z wykorzystaniem najnowszych technologii i pełnym zaangażowaniem przemysłu obronnego

– stwierdził prezydent Łotwy.

Spotkanie w Rydze odbywa się w czasie rosnących napięć na wschodniej flance NATO. W ciągu ostatnich tygodni doszło do serii naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO, m.in. Polski, Estonii, co Sojusz ocenia jako celowe prowokacje ze strony Rosji i testowanie gotowości obronnej.