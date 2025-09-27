Rośnie liczba infekcji wirusowych. W ostatnim tygodniu odnotowano 50 tysięcy zachorowań na koronawirusa, ale zakażeń jest więcej, bo wiele osób nie zgłasza się do lekarza – mówił w Polskim Radiu 24 Główny Inspektor Sanitarny doktor Paweł Grzesiowski.
O szczegółach Joanna Stankiewicz:
