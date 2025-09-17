Początek dużych zmian w szpitalnictwie. Dziś weszła w życie ustawa, która zakłada między innymi możliwość łączenia szpitali. – Ma to wpłynąć na lepsze gospodarowanie zasobami oraz dostosowanie struktury placówek do lokalnych potrzeb – stwierdził rzecznik ministerstwa zdrowia Jakub Gołąb.

– Zapewni to lepsze gospodarowanie zasobami oraz usprawni obsługę pacjenta w systemie – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej doktor Łukasz Jankowski:

Zadłużone placówki skorzystają z programów naprawczych. Na inwestycje szpitalne przeznaczono 10 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Z takiego rozwiązania chce skorzystać szpital w Sulechowie i Zielonej Górze.

Szpitale w Zielonej Górze i Sulechowie podpisały w ubiegłym roku list intencyjny w tej sprawie. Proces fuzji rozpoczął się od przekształcenia SPZOZ w Sulechowie w spółkę z o.o., co jest warunkiem niezbędnym do połączenia z jednostką uniwersytecką.