Zadłużenie szpitali w pierwszym kwartale br. to 25,4 mld zł – poinformował w czwartek (25 września) w Sejmie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Przekazał, że nadwykonania nielimitowane w drugim kwartale br. wyniosły 3,5 mld zł.

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski był w czwartek (25 września) pytany w Sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości m.in. o sytuację finansową szpitali.

Poinformował, że zadłużenie szpitali w pierwszym kwartale br. wyniosło 25,4 mld złotych, w tym zobowiązania wymagalne to 3,4 mld zł.

Przekazał także informacje na temat rozliczenia nadwykonań z drugiego kwartału br.

Jesteśmy na etapie bilansowania umów za drugi kwartał. Nadwykonania nielimitowane za ten okres wynoszą 3,5 mld zł, a niedowykonania 2 mld zł

– wyliczył.

Przekazał, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za nadwykonania wszystkich świadczeń udzielonych dzieciom, a w województwie lubuskim i zachodniopomorskim pozostałe nielimitowane świadczenia.

W środę prezes NFZ Filip Nowak powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, że sfinansowane są świadczenia nielimitowane za pierwszy kwartał 2025 r., a obecnie Fundusz jest na etapie finansowania tych świadczeń za drugi kwartał.

Nie we wszystkich województwach jest to możliwe, żeby zapłacić za te świadczenia nielimitowane bez dodatkowych środków, na przykład dotacji budżetowych. Sytuacja w województwach jest różna

– powiedział Nowak.

Zaznaczył, że będą przesuwane środki z niedowykonań, by w miarę możliwości zapłacić za wszystkie świadczenia nielimitowane i być może w niektórych województwach uda się również zapłacić za leki.

Natomiast globalnie bez dodatkowych środków będzie to niemożliwe

– dodał.

Nowak powiedział, że początkowo planowana dotacja budżetowa dla NFZ w 2025 r. wzrosła o około 9 mld zł, a po uwzględnieniu innych funduszy plan NFZ wzrósł o 13 mld zł.