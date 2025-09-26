Rząd nie będzie podnosił składki zdrowotnej – zapowiedział w piątek (26 września) premier Donald Tusk. Musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają do dyspozycji – dodał.

Szef rządu został zapytany w piątek (26 września) podczas konferencji prasowej o słowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące składki zdrowotnej. Szefowa MZ stwierdziła w czwartek w wywiadzie w TVP Info, że będzie rekomendowała podniesienie składki zdrowotnej, by zniwelować dziurę w budżecie NFZ.

Sprawa składki zdrowotnej. Jest deklaracja premiera

Nie będziemy na pewno podnosili składki zdrowotnej – zadeklarował w odpowiedzi premier Donald Tusk. – Proszę traktować wypowiedź pani minister jako taki ostry sygnał, że musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili ministerstwo i NFZ mają do dyspozycji

– dodał.

Premier zapowiedział też rządowe prace nad organizacją wydatków w ochronie zdrowia.

Będziemy jeszcze bardzo precyzyjnie analizować, gdzie te wydatki można zracjonalizować, gdzie te pieniądze są marnowane, gdzie nie służą bezpośrednio zdrowiu pacjentów. Czeka nas seria trudnych i ciężkich rozmów, przede wszystkim w trójkącie NFZ, Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia. Będę w tym też uczestniczył, będziemy informowali o efektach

– zadeklarował Donald Tusk.