Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę; lepsza prawda niż iluzje – podkreślił premier Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa dot. odzyskania przez Ukrainę swojego terytorium.

O tym, że Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, Trump napisał we wtorek na platformie społecznościowej Truth Social.

Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i po pełnym jej zrozumieniu oraz po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie

– stwierdził amerykański prezydent. Na koniec dodał, że Ukraina, „może nawet pójść dalej!”

Do tych słów Donalda Trumpa odniósł się w czwartek (25 września) szef polskiego rządu.

Prezydent Trump stwierdziłsma/, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje” – napisał Tusk na portalu X.