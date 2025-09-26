Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony w wygranym przez jego zespół 3:1 (0:1) wyjazdowym meczu z Realem Oviedo, kończącym szóstą kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej.

W 33. minucie zepchnięci do obrony piłkarze z Oviedo niespodziewanie objęli prowadzenie w dosyć niecodziennej sytuacji. Bramkarz Barcelony Joan Garcia chcąc powstrzymać kontratak rywali wyszedł daleko przed pole karne i wprawdzie odbił piłkę, ale trafiła ona pod nogi Alberto Reiny, który bez zastanowienia z ok. 40 metrów posłał ją do pustej bramki.

Lewandowski z golem. Uratował Barcelonę

W pierwszej połowie Barcelona stworzyła kilka dobrych sytuacji, ale nie zdołała wyrównać, chociaż bliski tego był Marcus Rashford.

Lewandowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a do gry został wprowadzony w 65. minucie za Raphinhę. Już pięć minut później cieszył się z trzeciego gola w sezonie. Asystował Frenkie de Jong, który zagrał na głowę Polaka, a ten umieścił piłkę w siatce.

Real starał się doprowadzić do wyrównania, ale to Barcelona zdobyła trzeciego gola. W 88. minucie po dośrodkowaniu Rashforda z rzutu rożnego wynik ustalił Ronald Araujo. Cały mecz na ławce rezerwowych katalońskiego zespołu spędził bramkarz Wojciech Szczęsny.

Po sześciu kolejkach Barcelona z 16 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc dwa do prowadzącego z kompletem zwycięstw Realu Madryt.