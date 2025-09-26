Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zdobyli złoty medal w konkurencji dwójek podwójnych w wioślarskich mistrzostwach świata w Szanghaju. Polacy w finale pokonali o 1,60 s osadę z Serbii, a na trzecim miejscu finiszowali Irlandczycy.

Polacy przed finałem byli wymieniani wśród głównych kandydatów do zwycięstwa – od początku sezonu prezentowali wysoką formę, a pod koniec maja w mistrzostwach Europy w bułgarskim Płowdiw sięgnęli po złoto. Także w Szanghaju od pierwszych startów pokazali dobrą dyspozycję, tylko w półfinale minimalnie przegrali z Serbami, ale na to mogli sobie pozwolić.

W finale Ziętarski (AZS UMK Toruń) i Biskup (RTW Lotto Bydgostia) prowadzili praktycznie od startu, a po 1000 metrach mieli już półtorej sekundy przewagi nad drugimi wówczas Irlandczykami. Biało-czerwoni w drugiej połowie dystansu skupili się już na kontroli sytuacji, a na metę wpłynęli z ogromną przewagą nad pozostałymi załogami.

Ziętarski i Biskup w poprzednich latach razem z Dominikiem Czają i Fabianem Barańskim rywalizowali w czwórce podwójnej. Rok temu w Paryżu wywalczyli brązowy medal igrzysk olimpijskich. Wcześniej natomiast startowali razem w dwójce podwójnej i to z sukcesami. W dorobku mają srebrny (2017) i brązowy (2019) medal mistrzostw świata oraz srebrny mistrzostw Europy (2017).

Po dwóch dniach finałów polska reprezentacja w Chinach ma na koncie dwa medale. W czwartek czwórka podwójna w składzie: Czaja, Piotr Płomiński, Konrad Domański i Jakub Woźniak stanęła na najniższym stopniu podium. Biało-czerwoni mają jeszcze jedną szansę – w sobotę w finale A wystąpi męska ósemka.

W piątek udział w mistrzostwach zakończył skiffista Cezary Litka. Wioślarz stołecznego AZS AWF zajął ostatnie, szóste miejsce w finale D i został sklasyfikowany na 24. pozycji.

Mistrzostwa świata potrwają do niedzieli, w ostatnim dniu rywalizacji w finale A wystąpi męska ósemka.