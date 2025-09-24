Bardzo sprawnie przebiega budowa obwodnicy Drezdenka. Stopień zaawansowania prac jest wysoki. Powstaje droga, przepusty pod nią i przeprawy mostowe. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.
– Zadanie nie jest łatwe, ale mamy w tej sprawie doświadczenie – zapewnia Marcin Ogorzałek, dyrektor ZDW.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za kwotę prawie 60 milionów złotych. Na inwestycję 52 miliony daje województwo lubuskie i 8 milionów dokłada gmina Drezdenko. Całkowity koszt to więc 120 milionów złotych.
