Bardzo sprawnie przebiega budowa obwodnicy Drezdenka. Stopień zaawansowania prac jest wysoki. Powstaje droga, przepusty pod nią i przeprawy mostowe. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

– Zadanie nie jest łatwe, ale mamy w tej sprawie doświadczenie – zapewnia Marcin Ogorzałek, dyrektor ZDW.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za kwotę prawie 60 milionów złotych. Na inwestycję 52 miliony daje województwo lubuskie i 8 milionów dokłada gmina Drezdenko. Całkowity koszt to więc 120 milionów złotych.