Przetarg na budowę nowego mostu na Noteci w Santoku rozstrzygnięty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na inwestycję wyłoży 38,5 mln zł.

Chodzi o most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158. Obecny, ponad 60-letni, zostanie rozebrany, w jego miejsce stanie nowy. Przetarg wygrała firma Mostostal Kielce, odpadło 11 ofert. ZDW budżet zaplanował z górką – trzymał nieco ponad 54 mln zł.

– Wykonawca na ukończenie robót będzie miał dwa lata od momentu podpisania umowy – wyjaśniał na naszej antenie Marcin Ogorzałek, dyrektor ZDW.

70 proc. kosztów pokryje unijne dofinansowanie z programu regionalnego, 10 proc. dołoży państwo. Resztę stanowi wkład własny.

Mostostal prace rozpocznie od postawienia przeprawy tymczasowej. Inwestycja obejmuje pomniejsze zadania, jak remont fragmentów drogi czy budowa zatoki autobusowej.