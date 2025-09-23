Przetarg na budowę nowego mostu na Noteci w Santoku rozstrzygnięty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na inwestycję wyłoży 38,5 mln zł.
Chodzi o most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158. Obecny, ponad 60-letni, zostanie rozebrany, w jego miejsce stanie nowy. Przetarg wygrała firma Mostostal Kielce, odpadło 11 ofert. ZDW budżet zaplanował z górką – trzymał nieco ponad 54 mln zł.
– Wykonawca na ukończenie robót będzie miał dwa lata od momentu podpisania umowy – wyjaśniał na naszej antenie Marcin Ogorzałek, dyrektor ZDW.
70 proc. kosztów pokryje unijne dofinansowanie z programu regionalnego, 10 proc. dołoży państwo. Resztę stanowi wkład własny.
Mostostal prace rozpocznie od postawienia przeprawy tymczasowej. Inwestycja obejmuje pomniejsze zadania, jak remont fragmentów drogi czy budowa zatoki autobusowej.
