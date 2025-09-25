Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje działania na rzecz zapewnienia ewentualnej pomocy konsularnej obywatelom RP, biorącym udział w Global Sumud Flotilla – zapewnił wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski w odpowiedzi na interpelację poselską Katarzyny Ueberhan (Lewica).

W nocy z wtorku na środę aktywiści z humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony. Włoska rzeczniczka flotylli przekazała, że trafione zostały jednostki: włoska, angielska i polska. W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy, w tym szwedzka działaczka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg. Statki zmierzały do Strefy Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną i przełamać izraelską blokadę.

W środę MSZ informowało, że polscy obywatele uczestniczący we Flotylli Global Sumud przebywają aktualnie w Grecji, są bezpieczni i nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu.

Polaków z flotylli nie było w Grecji, kontynuują rejs

– mówił natomiast Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement to Gaza Poland.

Interpelację w sprawie „zagwarantowania ochrony prawnej i dyplomatycznej polskim obywatelom uczestniczącym w misji Global Sumud Flotilla” do MSZ jeszcze przed dwoma tygodniami skierowała posłanka Ueberhan.

Czy ministerstwo planuje podjęcie działań dyplomatycznych na forum bilateralnym i międzynarodowym celem zagwarantowania bezpieczeństwa polskim obywatelom uczestniczącym w misji Global Sumud Flotilla? Czy ministerstwo podejmie kroki w celu zapewnienia, że Polska jednoznacznie opowiada się po stronie przestrzegania prawa międzynarodowego i ochrony cywilów przed represjami ze strony Państwa Izrael?

– pytała posłanka Lewicy.

W odpowiedzi na interpelację zamieszczonej na stronie Sejmu i datowanej na środę wiceminister Bartoszewski zapewnił, że MSZ „podejmuje działania na rzecz zapewnienia ewentualnej pomocy konsularnej obywatelom RP, biorącym udział w Global Sumud Flotilla”.

Należy mieć jednak na względzie, że udział w tym przedsięwzięciu – bez względu na kwestie prawne i polityczne – wiąże się z zagrożeniem dla jego uczestników w związku z próbą dotarcia do obszaru działań zbrojnych

– zastrzegł wiceminister.

Bartoszewski przypomniał też, że „Polska regularnie domaga się, by Państwo Izrael oraz Hamas zawiesiły działania militarne oraz stworzyły warunki do dostarczenia i dystrybucji pomocy humanitarnej w pełnej skali”.

Kluczowe dla wdrożenia tych żądań są jednak decyzje Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym Stanów Zjednoczonych, a w praktyce także wola polityczna władz Izraela i przywództwa Hamasu

– dodał wiceszef MSZ.

Jak wymienił, w tym roku Polska m.in. wzięła udział w konferencji francusko-saudyjskiej, której celem było wypracowanie mapy praktycznych działań, jakie państwa trzecie, w tym Polska i UE, mogłyby podjąć, by urzeczywistnić powstanie państwa palestyńskiego. Dodał, że Polska uznała państwowość palestyńską w 1988 r.

Ponadto na przykład 21 lipca br. szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował o przyłączeniu się do brytyjskiej inicjatywy i wraz z 30 innymi ministrami spraw zagranicznych podpisał list w sprawie Gazy, odnoszący się do powagi sytuacji na miejscu i wzywający Izrael do podjęcia natychmiastowych kroków zaradczych.

W wyniku presji międzynarodowej Izrael przywrócił czasowe funkcjonowanie korytarzy humanitarnych w Strefie i zgodził się na dokonywanie lotniczych zrzutów pomocy. Dodatkowo, 13 sierpnia 2025 r. przyłączyliśmy się do kolejnej brytyjskiej inicjatywy i wspólnego oświadczenia w sprawie izraelskich ograniczeń wobec organizacji pozarządowych działających na okupowanych terytoriach palestyńskich

– napisał Bartoszewski.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Liczba ofiar po stronie ludności palestyńskiej w trwającej ofensywie Izraela na Strefę Gazy przekroczyła 65 tys. osób – poinformowały palestyńskie służby medyczne. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odpiera zarzuty, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić przekazywanie pomocy.

W misji flotylli uczestniczą Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.