Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Faktu” poinformował, że wraz ze współpracownikami analizuje rządową nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom i dopuszcza jej podpisanie. Gdyby miała taki sam kształt, jak poprzednia, zawetowałbym ją, ale większość parlamentarna zrobiła krok do tyłu – dodał.

Rządowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która przedłuża legalność ich pobytu oraz uzależnia wypłatę m.in. 800 plus od aktywności zawodowej, wyszła w zeszłym tygodniu z Senatu i obecnie czeka na podpis prezydenta. Wcześniej, pod koniec sierpnia, prezydent zawetował poprzednią wersję nowelizacji, motywując to tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Pytany przez „Fakt”, czy dopuszcza możliwość podpisania nowej ustawy, Nawrocki odparł, że tak.

Pierwszą ustawę zawetowałem, bo nie umawialiśmy się na to, żeby wypłacać 800 plus niepracującym Ukraińcom

– dodał.

Przyznał jednak, że większość parlamentarna „zrobiła krok do tyłu” i dopasowała ustawę od niektórych jego oczekiwań. Jak dodał, jest ona obecnie analizowana przez jego i jego współpracowników.

Jeśli (nowa ustawa – PAP) miałaby taki sam kształt, to zawetowałbym ją ponownie, ale wiem, że są w niej rozwiązania, które być może skłonią mnie do tego, aby podpisać tego typu ustawę. Muszę rozważyć „za i przeciw”

– powiedział prezydent.

Zawetowana przez Nawrockiego nowelizacja ustawy zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do 4 marca 2026 r. Tym samym dostosowywała polskie prawo do decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r. Jak podkreślała strona rządowa, konieczne było przyjęcie tych przepisów, by po 30 września uniknąć chaosu i ogromnych kosztów dla administracji i urzędów.

Po prezydenckim wecie nowy projekt przygotował zarówno rząd, jak i sam prezydent (ten drugi projekt cały czas jest poddawany konsultacjom społecznym). Podczas prac nad rządowymi rozwiązaniami – zarówno na etapie sejmowym, jak i senackim – klub PiS składał poprawki, które wprowadzałyby do tej ustawy także prezydenckie postulaty, jednak za każdym razem były one odrzucane.

Jednocześnie zarówno w projekcie prezydenckim, jak i uchwalonej już rządowej ustawie znalazły się przepisy uzależniające wypłatę części świadczeń dla cudzoziemców od aktywności zawodowej w Polsce – różnią się jednak, jeśli chodzi o grupy cudzoziemców, których dotyczą, i jeśli chodzi o świadczenia. Zarówno rządowa ustawa, jak i prezydencki projekt zakładają też ograniczenia dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez dorosłych obywateli Ukrainy.