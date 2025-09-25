Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie zamierza kierować państwem w czasie pokoju i nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko. Zełenski złożył tę deklarację w wywiadzie dla portalu Axios, którego fragmenty omawia w czwartek (25 września) agencja Interfax-Ukraina.
Moim celem jest zakończyć wojnę, a nie kontynuować ubieganie się o urząd
– powiedział odpowiadając na pytanie, czy uzna swoją misję za wypełnioną po zakończeniu wojny.
Zełenski zabrał głos ws. swojej przyszłości
Prezydent uznał, że mimo sytuacji, związanej z bezpieczeństwem oraz konstytucją Ukrainy, która nie pozwala na wybory w czasie wojny, są one możliwe.
Zełenski ujawnił, że podczas wtorkowego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem powiedział mu, iż w przypadku zawieszenia broni „możemy wykorzystać ten okres i mogę dać ten sygnał parlamentowi”.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Trump zmienia retorykę ws. Ukrainy
Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent podkreślił we wpisie, że "w pełni zrozumiał sytuację militarną i...Czytaj więcejDetails
Podkreślił także, że rozumie, iż obywatele mogą chcieć „przywódcy z nowym mandatem” do podejmowania decyzji koniecznych dla osiągnięcia długoterminowego pokoju. Zaznaczył przy tym, że kwestie bezpieczeństwa utrudnią organizację wyborów, ale wierzy, że jest to możliwe.
Interfax-Ukraina przypomniała, że konstytucja tego państwa wprost zakazuje przeprowadzania wyborów w czasie stanu wojennego. Nawet gdyby udało się to przezwyciężyć, warunki bezpieczeństwa sprawiają, że logistyka głosowania byłaby wyjątkowo trudna.
Około 20 proc. terytorium Ukrainy jest okupowane przez Rosję, a miliony obywateli zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Cały kraj znajduje się w zasięgu rosyjskich ataków, jeśli Moskwa zechce zakłócić proces wyborczy.
Podczas zawieszenia broni, myślę, że bezpieczeństwo może stworzyć możliwość przeprowadzenia wyborów. To może tak być
– powiedział Zełenski.
Czytaj także:
Premier o słowach Trumpa ws. Ukrainy. „Lepsza prawda niż iluzje”
Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę; lepsza prawda niż iluzje - podkreślił premier Donald Tusk, odnosząc się...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Trump przekona Orbana, aby zrezygnował z rosyjskiej ropy? Prezydent USA: mam przeczucie
Premier Węgier Viktor Orban przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, omawiając szereg kwestii, w tym bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowej - poinformował minister spraw zagranicznych Węgier Peter...Czytaj więcejDetails