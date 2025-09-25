Celem rosyjskich prowokacji może być odciągniecie Europy od pomocy Ukrainie – taką tezę wysunął generał Sławomir Wojciechowski, polski przedstawiciel Wojskowy przy NATO i UE. W ten sposób odniósł się do ostatnich wydarzeń na lotniskach w Danii i Norwegii. Niezidentyfikowane drony spowodowały utrudnienia w ruchu lotniczym.

Generał Sławomir Wojciechowski, który był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia, powiedział, że takie prowokacje nie są przypadkowe:

W nocy konieczne było czasowe zamknięcie lotniska w Aalborgu w Danii. Kilka samolotów zostało przekierowanych do Kopenhagi. Sytuacja wróciła już do normy.

Policja podała, że nie wiadomo, czy były to te same bezzałogowce, które w tym tygodniu spowodowały paraliż portu w Kopenhadze. Służby jednocześnie zapewniły, że nie było żadnego zagrożenia dla infrastruktury lotniska ani mieszkańców.