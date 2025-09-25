W woj. lubuskim można składać wnioski na unijne pożyczki na sfinansowanie instalacji OZE i inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. W puli są łącznie 34 mln zł. Mogą z nich skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.
O pożyczki na inwestycje w efektywność energetyczną mogą ubiegać się mikro- i małe przedsiębiorstwa, natomiast o wsparcie na instalacje OZE małe i średnie przedsiębiorstwa.
Najtańsza energia to ta zaoszczędzona. Dlatego w województwie lubuskim uruchomiliśmy dwie pożyczki dla firm, które wspierają inwestycje w OZE i efektywność energetyczną
– zauważył marszałek woj. lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski, cytowany w informacji urzędu marszałkowskiego.
Dodał, że termomodernizacja czy systemy umożliwiające odzyskanie energii w procesie produkcji przekładają się na oszczędności, a instalacje OZE zwiększają niezależność energetyczną przedsiębiorstw.
Nabory są już otwarte, zachęcam do składania wniosków
– przekazał marszałek.
Pieniądze na pożyczki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i są w dyspozycji zarządu województwa. Oprocentowanie wynosi 1 proc. w skali roku. Przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych warunków, mogą także ubiegać się o umorzenie części zobowiązania.
W pożyczce na OZE dotacja może wynieść do 20 proc. kapitału pożyczki. W przypadku inwestycji związanych z efektywnością energetyczną łącznie można umorzyć aż połowę kapitału pożyczki
– przekazał wicemarszałek woj. lubuskiego Grzegorz Potęga.
Szczegółowe warunki oraz lista partnerów finansujących, u których można składać wnioski o pożyczkę, są dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.
