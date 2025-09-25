Grupa parkrun Pałac Książęcy Żagań zaprasza miłośników ruchu na sobotnie bieganie lub spacer z kijkami. Żagański parkrun obchodził będzie 2 urodziny. Start zaplanowano przy pałacowej fosie. Na koniec biegu na uczestników czekał będzie tort.

Do pokonania jest 5 kilometrów pośród parkowych ścieżek. – Zachęcamy do uczestnictwa. Zabierzmy bliskich na spacer czy trucht. To ważna aktywność służąca dobrej kondycji ciała i zdrowiu. Poza tym jest to świetny sposób na integrację. Spotykamy się co tydzień bez względu na pogodę, a urodzinowa aura na bieganie zapowiada się słoneczna – mówi Marta Rudak koordynatorka żagańskiego parkrunu:

Początek sobotniego biegu godzina 9.00.