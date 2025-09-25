Mała rzecz – a cieszy. Chodzi o chodnik w Mostkach, którego budowa ma się zakończyć dzisiaj. 1 września uczniowie ze sporej części gminy Lubrza rozpoczęli naukę w nowej, funkcjonalnej i bardzo ładnej szkole w Mostkach. I choć budowa zakończyła się zgodnie z planem, to dopiero teraz domyka się budowa chodnika prowadzącego do szkoły.

– Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze. To przecież droga do szkoły, przedszkola i żłobka – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Przypomnijmy, że szkoła w Mostkach przeniosła się z zabytkowego pałacu do zupełnie nowego obiektu.