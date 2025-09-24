Dania dołączą do unijnej inicjatywy budowy muru dronowego na wschodniej flance. Władze w Kopenhadze podjęły taką decyzję po wtargnięciu bezzałogowców w ich przestrzeń powietrzną.

Pojutrze Komisja Europejska organizuje wideokonferencję dotyczącą budowy muru i została na nią zaproszona także Dania – poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier:

Ci, którzy wciąż wątpią w potrzebę muru dronowego w Unii Europejskiej mają kolejny przykład tego, jak jest on ważny. Wskazują na to ostatnie ataki w Rumunii, Polsce, Estonii, a teraz w Danii. Cztery państwa członkowskie były celem. I właśnie dlatego będziemy pracować na budową muru dronowego

– powiedział Regnier.

O konieczności budowy muru powiedziała po raz pierwszy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, na początku miesiąca, wygłaszając w Strasburgu orędzie o stanie Unii. Wtedy doszło do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Niedługo później taka sytuacja miała miejsce w Rumunii, a w ubiegłym tygodniu do Estonii wleciały rosyjskie myśliwce.

W piątkowej wideokonferencji będą uczestniczyć przedstawiciele Polski, Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Estonii, Rumunii oraz Bułgarii a także Ukrainy.