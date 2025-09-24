Kompleks sportowy Arena Żagań zaprasza mieszkańców na trening siłowy pod nazwą „Kettlove Love”. Jutrzejsze spotkanie zaplanowano w sali fitness, na piętrze budynku nad krytą pływalnią. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Zajęcia odbywają się w ramach powiatowego tygodnia sportu. – Zachęcamy wszystkich lubiących aktywność do dołączenia do treningu. Tego typu ćwiczenia odbywać się będą pod nadzorem instruktora. Co ważne można podjąć się wyzwania niezależnie od poziomu sprawności – mówi Lukasz Kudła organizator spotkania:

Początek jutrzejszego treningu godzina 19.10.