Żagański magistrat ogłosił przetarg na remont pałacowej oranżerii. Kilka milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel. Resztę dołoży miasto. Oferty można składać do 3 października.

Osiemnastowieczny obiekt wymagał od dawna niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych. – Sam pałac przeszedł kilka remontów, więc czas najwyższy na oranżerię. Rozpoczęliśmy już postępowanie i czekamy na chętne do wykonania prac firmy. Chcemy stworzyć tu nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń na wydarzenia kulturalne – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że dofinansowanie stanowi około 75 procent szacowanej wartości inwestycji.