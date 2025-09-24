Gozdnicki Dom Kultury zaprasza do udziału w darmowych warsztatach ceramicznych. Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży, ale i dorosłych. Cykliczne spotkania będą się odbywać w pracowni ceramicznej placówki.

W zależności od wieku uczestników warsztaty nosić będą nazwy odpowiednio „Młodszy ceramik”, „Starszy ceramik” oraz „Mistrz ceramiki”. – Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w kreatywnej zabawie z gliną. Tutaj będzie można poznać możliwości oraz techniki pracy z tym plastycznym tworzywem – mówi dyrektorka Paulina Sobieszkoda:

Więcej szczegółów na temat zajęć ceramicznych znaleźć można w mediach społecznościowych domu kultury.