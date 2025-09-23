Na obiektach kompleksu sportowego Arena w Żaganiu rozpoczął się powiatowy tydzień sportu. W ramach propagujących aktywność fizyczną spotkań przez kilka kolejnych dni zaplanowano zajęcia z lekkoatletyki i gier zespołowych.

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu pod hasłem „Be active” powiat zaplanował wiele propozycji. – Cieszy nas, że tak wielu młodych ludzi jest dziś tutaj i chce się ruszać. Takie inicjatywy to same plusy dla młodych ludzi. Sport trzeba uprawiać na co dzień. Choćby mała aktywność, to już coś dla zdrowia – mówi współorganizator imprezy Dariusz Kudła:

Sama młodzież podkreśla, że jest to dobra inicjatywa. – Fajnie jest spędzić tak czas. Warto również przy okazji zadbać o odpowiednią dietę, bo to sprawy, które się ze sobą łączą. Poza tym to świetna integracja – zaznaczają uczestnicy tygodnia sportu:

Dodajmy, że w inauguracji wydarzenia wzięli udział uczniowie szkół z terenu całego powiatu.