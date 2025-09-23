Frekwencja na zajęciach z Edukacji Zdrowotnej będzie poniżej 50 procent – szacuje minister edukacji Barbara Nowacka.
Na antenie Programu 1 Polskiego Radia ministra zaznaczyła, że wielu rodziców popierających ten przedmiot wypisuje swoje dzieci, aby nie musiały one spędzać kolejnej godziny w szkole.
Nowacka namawiała rodziców, by nie rezygnowali z Edukacji Zdrowotnej bez względu na poglądy:
Edukacja Zdrowotna jest nauczana od czwartej klasy szkoły podstawowej do końca trzeciej klasy w szkołach średnich. W czwartek upływa termin, do którego rodzice mogą wypisać swoje dzieci z tego przedmiotu.
