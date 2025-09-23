Przez kilkanaście miesięcy w pałacu w Iłowej trwały badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki prac pozwoliły stworzyć raport o stanie zabytku.

Działania podejmowane przez zespół toruńskich specjalistów dały także obraz chronologii powstawania zabytkowego obiektu. Rezydencja Schellendorfów i Hochbergów wymaga niezbędnych prac konserwatorskich, ale do tego potrzebna jest dokumentacja. Szczegółowe badania trzydziestu osób ujawniły wiele tajemnic. Ciekawostką jest, że w pałacu i pobliskim Parku Dworskim znaleźć można ślady architektury orientalnej. To wynik prac japońskich mistrzów, których do Iłowej ściągnął hrabia Friedrich von Hochberg . – Realizacja tych prac nie mogłaby mieć takiego sukcesu badawczego bez udziału i zaangażowania zespołu pracowników naukowych – podkreśla prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Kucharzewska: