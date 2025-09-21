Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Kibel jak kibel, czyli antrapa w polu” – reportaż Michała Szczęcha w poniedziałek 22.09.2025 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Prowadzenie audycji – Konrad Stanglewicz

Gminy wiejskie, żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie dofinansowania do remontu drogi, musiały wykazać, że biegnie przy budynku użyteczności publicznej.

We wsi Zakęcie w gminie Otyń takiego budynku nie było, dlatego miejscowe władze za pieniądze z gminnego budżetu postawiły tam publiczną toaletę. Tym sposobem wywalczyły dotację i wyremontowały drogę. Toaleta stanęła w polu. Kosztowała krocie. A dziś nie można z niej korzystać.

Dlaczego jest zamknięta? Co na to mieszkańcy i urzędnicy?

