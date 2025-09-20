W Gozdnickim Domu Kultury zorganizowano warsztaty ceramiczne. Wydarzenie pod nazwą „Dźwięki z gliny” to finał projektu „Do koła ceramicy”. Podczas spotkania każdy uczestnik mógł wykonać glinianą grzechotkę. Pomysły były różne.

Warsztaty prowadzone przez Magdalenę Szadkowską to ostatnie działania projektowe, które trwały jeszcze w wakacje. – Glina naprawdę gra. A takie instrumenty można wykonać na różny sposób – mówi prowadząca zajęcia Magdalena Szadkowska:

Sami uczestnicy kreatywnych zabaw z gliną podkreślają, że jest to materiał pozwalający na wiele. – Można uwolnić wyobraźnię i tworzyć własne kompozycje. Tym razem robimy grzechotki. Ciekawe są takie zadania. Brzmienie w efekcie końcowym może być interesujące – zaznaczają gozdniczanie i przybyli z innych miejscowości:

Dodajmy, że warsztaty realizowane są z dofinansowaniem w ramach programu Etno Polska.