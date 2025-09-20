Gośćmi Sławomira Kordyjalika byli:
Wadim Tyszkiewicz, senator niezależny
Władysław Dajczak (PiS)
Waldemar Sługocki (PO)
Miłośnicy nartorolek pojechali dziś w czwartym zielonogórskim rajdzie amatorów tej wciąż niespecjalnie popularnej dyscypliny sportu, z angielskiego nazywanej cross-skating. Wystartowali...
W Parku Technologii Kosmicznych trwa Lubuski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy planują lub już rozwijają swoje biznesy...
Prezentacja autobusów, pokazy cięcia samochodów czy szkolenia z pierwszej pomocy – między innymi takie atrakcje przygotowano dziś dla mieszkańców, którzy...
90 ekip, ponad 100 kilometrów tras na drogach asfaltowych i szutrowych, odcinki specjalne i zadania sprawnościowe w terenie. Przy Międzyrzeckim...
XI Biesiada Rybacka odbędzie się dziś w Wojnowie. Zaczęło się skromnie, od pomysłu integracji mieszkańców Wojnowa przy potrawach z ryby....
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu powiat żagański zachęca do aktywności. Kampania propagująca ruch w tym roku zaplanowana została od 23...
