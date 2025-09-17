Katastrofa budowlana na Helu, działania poszukiwawczo-ratownicze, a także kryzys migracyjny i tworzenie punktów recepcyjnych. Tak wyglądał scenariusz czterodniowych ćwiczeń, jakie odbyły się na Helu. Ogólnopolskie szkolenie zorganizował Polski Czerwony Krzyż.

W manewrach „Półwysep 2025” uczestniczyło 300 osób, w tym przedstawiciele straży granicznej, straży pożarnej, policji oraz grup pomocy humanitarnej PCK.

Jak mówi Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, w ćwiczeniach brali udział także Lubuszanie.

– Dało nam to szansę skoordynowania działań i usprawnienia naszej pracy – tłumaczy:

Scenariusze były tajemnicą dla ćwiczących. Ważną rolę odgrywali pozoranci:

W Polskim Czerwonym Krzyżu działa 19 Grup Ratownictwa liczących ponad 400 osób oraz 6 Grup Pomocy Humanitarnej i 5 Grup Wsparcia Humanitarnego, które zrzeszają około 200 specjalistycznie przeszkolonych wolontariuszy. Podczas katastrof i klęsk żywiołowych wspólnie prowadzą akcje ratownicze, niosą pomoc humanitarną, udzielają pierwszej pomocy, organizują ewakuacje, wsparcie psychologiczne i logistyczne.