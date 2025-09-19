Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Dziś weszło w życie rządowe rozporządzenie w tej sprawie. Podstawowa stawka wynosi teraz 149 złotych. To o 50 złotych więcej, niż dotychczas.

O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele stacji kontroli pojazdów. Chcieli, by opłata wynosiła co najmniej 200 złotych. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis w tej sprawie:

Diagności tłumaczą konieczność podwyżki coraz wyższymi kosztami działalności gospodarczej. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów wskazał, że te same ceny przeglądów obowiązują od wielu lat:



Ministerstwo infrastruktury pracuje również nad nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pojazdów. Mają się w nich znaleźć między innymi nowe obowiązki dla diagnostów.