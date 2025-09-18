Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował o uruchomieniu 47 procedur odwołania prezesów i wiceprezesów sądów, w tym także powołanych za kadencji Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, celem tych działań jest przywrócenie konstytucyjnej równowagi i niezależności sądownictwa.

Waldemar Żurek zapowiedział też projekty ustaw, które mają odbudować samorząd sędziowski i zapewnić sędziom warunki do orzekania bez nacisków ze strony przełożonych.

Musimy reformować wymiar sprawiedliwości w duchu konstytucji i europejskich standardów – dodał minister. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednym z priorytetów obecnego kierownictwa resortu.