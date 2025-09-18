Kolejny zgrzyt na linii Bratysława-Praga. Słowacki rząd wyraził oburzenie udziałem czeskiego polityka w demonstracji wymierzonej w gabinet Roberta Ficy. W tej sprawie ma interweniować słowacki ambasador w Pradze.

„To ingerencja w wewnętrzne sprawy Słowacji” – tak udział w proteście czeskiego wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Víta Rakušana skomentował szef słowackiej dyplomacji Juraj Blanár. Krytyczne głosy popłynęły także od innych przedstawicieli rządu w Bratysławie.

Rakušan pojawił się w stolicy Słowacji na opozycyjnej manifestacji przeciwko wprowadzanym przez rząd cięciom budżetowym i podwyżkom podatków. Nie zabierał głosu, a jedynie trzymał transparent z napisem „jesteśmy z wami”. Jak później tłumaczył, jego udział w proteście miał charakter prywatny.

V Čechách všichni straší "slovenskou cestou". Já jsem dnes přijel Slováky v jejich cestě podpořit na Námestie slobody, na manifestaci za proevropské směřování Slovenska. Posílám trochu naděje z Bratislavy! ??? pic.twitter.com/oLmTH72pKx — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 16, 2025

Relacje między Pragą i Bratysławą pozostają napięte co najmniej od marca ubiegłego roku, kiedy czeski rząd zawiesił regularne konsultacje międzyrządowe, tłumacząc to różnicami w kluczowych kwestiach polityki zagranicznej.