W pałacu Hochbergów w Iłowej zorganizowano konferencję poświęcą prezentacji wyników kilkumiesięcznych prac naukowców z toruńskiego uniwersytetu. Wydarzenie pod nazwą „Japońskie impresje w Iłowej” pokazało odkrycia, jakich dokonano w tym czasie.

Organizatorami spotkania była gmina Iłowa, Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. – To wyjątkowy obiekt z ciekawą historią. Bardzo nas cieszy, że mamy na terenie powiatu takie zabytki – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– To co najbardziej cieszy, to fakt, że będziemy mieli szczegółową dokumentację. W oparciu o wyniki badań będzie można przygotować programy prac w tym pałacu – zaznacza Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków:

– Realizacja tych prac nie mogłaby mieć takiego sukcesu badawczego bez udziału i zaangażowania zespołu pracowników naukowych – podkreśla prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Kucharzewska:

– Towarzyszyłem naszym gościom od początku i obserwowałem z zaciekawieniem prace, które trwały kilkanaście miesięcy w pałacu. Na terenie gminy mamy prawdziwą perłę – zaznacza burmistrz Paweł Lichtański:

Dodajmy, że w sumie w pracach uczestniczyło 30 prawników naukowych toruńskiej uczelni.