Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przyszłości aplikacji TikTok. Prezydent Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping mają zatwierdzić umowę w najbliższych dniach.

Po rozmowach w Madrycie sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że uzgodniono ramy porozumienia zakładającego oddzielenie TikToka od chińskiej firmy ByteDance i przejęcie aplikacji przez podmiot kontrolowany w USA. Decyzję mają zatwierdzić jeszcze w tym tygodniu Donald Trump i Xi Jinping.

Obaj przywódcy, prezydent Trump i szef partii Xi będą rozmawiać w piątek, by zatwierdzić porozumienie. Ale mamy ramową umowę w sprawie TikToka

– powiedział Bessent.

Amerykański Kongres w ubiegłym roku uchwalił prawo wymagające sprzedaży TikToka ze względów bezpieczeństwa narodowego. Trump kilkakrotnie opóźniał jego egzekwowanie. Negocjacje w tej sprawie były częścią szerszych rozmów handlowych, które mają być kontynuowane za miesiąc.