Polska pyta Komisję Europejską o szczegóły muru antydronowego na wschodniej flance. Jest też w grupie krajów domagających się surowych sankcji na Rosję.

Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poznała szczegóły przebiegu wczorajszego spotkania ministrów do spraw europejskich unijnych krajów w Brukseli. Na wniosek rządu w Warszawie dodano punkt o wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski: