Polska pyta Komisję Europejską o szczegóły muru antydronowego na wschodniej flance. Jest też w grupie krajów domagających się surowych sankcji na Rosję.
Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poznała szczegóły przebiegu wczorajszego spotkania ministrów do spraw europejskich unijnych krajów w Brukseli. Na wniosek rządu w Warszawie dodano punkt o wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski:
Czytaj także:
Po rozmowach szefów MSZ Polski i Chin
Polski drób wraca na chiński rynek - potwierdził rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Paweł Wroński. Ministerstwo rolnictwa podpisało z Generalną Administracją Celną Chin porozumienie dotyczące zasad regionalizacji polskiego mięsa drobiowego.
Czytaj także:
Sikorski: Rosja chce nas przetestować bez wywoływania wojny
Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO poprzez stopniową eskalację działań, ale bez wywoływania wojny – powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski