Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu zaprasza na jutrzejsze spotkanie z grami planszowymi. Placówka czeka także na nowych członków klubu „Zgrani”. Jutrzejsze potyczki zaplanowano w czytelni ogólnej książnicy.

Spotkania miłośników planszówek odbywają się regularnie. – To dobra propozycja na jesienne popołudnia, ale również integracja. U nas nawiązują się przyjaźnie i można spędzić czas w ciekawy sposób. Czekamy także na chętnych do wypożyczania naszych gier – mówi dyrektorka biblioteki Magdalena Śliwak:

Początek czwartkowych potyczek godzina 15.00.